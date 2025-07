Vídeo de Lula negando ajuda militar é de 2023 e sobre Ucrânia, e não Irã

Posts enganosos tentam relacionar Lula ao Irã. Outras publicações falsas também insinuam um apoio do petista ao governo iraniano. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram que o Brasil forneceu urânio ao Irã (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui) e que o governo de Donald Trump estaria investigando o país por isso (aqui e aqui), que Israel fechou embaixada no Brasil em retaliação às críticas de Lula ao país (aqui) e que a esposa do presidente de Israel pediu ao Brasil para não entrar na guerra (aqui).

Governo federal criticou ataques de Israel e EUA ao Irã. O Itamaraty condenou as ofensivas dos dois países ao território iraniano. O governo brasileiro afirmou que "ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis" e defendeu "a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz" (aqui e aqui).

Trump anunciou cessar-fogo entre Israel e Irã. O presidente dos EUA declarou uma trégua entre os dois países após doze dias de confronto (aqui). O conflito começou no dia 13, quando Israel fez um ataque surpresa ao Irã e acusou o governo de Teerã de estar próximo de desenvolver armas nucleares (aqui). Os iranianos revidaram e lançaram mísseis que atingiram a região de Tel Aviv (aqui). Os EUA atacaram instalações nucleares do Irã (aqui), em ação classificada como "sucesso militar espetacular" por Trump (aqui). Um relatório da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA questionou a efetividade da ofensiva (aqui). Uma agência da ONU admitiu que o programa nuclear do Irã não foi destruído (aqui). Segundo o governo de Teerã, 935 iranianos morreram; do lado israelense, houve 28 mortes (aqui).

