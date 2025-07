É falso que governo Lula estude criar IPVA para bicicletas

Veículos ciclomotores estão sujeitos a imposto. Em 2023, o Contran atualizou a definição de veículos ciclomotores, deixando clara a diferenciação para bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. No caso dos ciclomotores, o registro e o emplacamento são obrigatórios, bem como o usuário deve estar habilitado de acordo com a categoria específica (aqui).

Posts enganosos tentam associar Lula e Haddad à criação de impostos. Outras peças desinformativas insinuam que o governo federal planeja criar uma série de taxas, como impostos para pobres (aqui, aqui, aqui e aqui), animais de estimação e grávidas (aqui, aqui, aqui e aqui) e veículos com mais de 20 anos (aqui). O UOL Confere e outras agências de checagem, além do próprio Palácio do Planalto, desmentiram as publicações falsas.

