Imagem de mísseis atingindo Israel foi feita com inteligência artificial

Por que é falso

Imagem foi produzida com inteligência artificial. Por meio de uma busca reversa, o UOL Confere localizou a publicação original, feita no perfil do designer gráfico Mhamad Yusif (aqui e abaixo). Ela foi feita no dia 13 de junho, enquanto os post desinformativos surgiram a partir do dia 16.

O uso de inteligência artificial é comum no perfil do Mhamad Yusif. Na biografia do seu Instagram, ele se apresenta como designer gráfico e diz: "Conteúdo com inteligência artificial". Ele publica apenas imagens feitas com IA e também ensina seus seguidores a usar essas ferramentas.

Trump anunciou cessar-fogo entre Israel e Irã. O presidente dos EUA declarou uma trégua entre os dois países após doze dias de confronto (aqui). O conflito começou no dia 13, quando Israel fez um ataque surpresa ao Irã e acusou o governo de Teerã de estar próximo de desenvolver armas nucleares (aqui). Os iranianos revidaram e lançaram mísseis que atingiram a região de Tel Aviv (aqui). Os EUA atacaram instalações nucleares do Irã (aqui), em ação classificada como "sucesso militar espetacular" por Trump (aqui). Um relatório da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA questionou a efetividade da ofensiva (aqui). Uma agência da ONU admitiu que o programa nuclear do Irã não foi destruído (aqui). Segundo o governo de Teerã, 935 iranianos morreram; do lado israelense, houve 28 mortes (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela Aos Fatos.