Governo do Paraguai não acabou com programa semelhante ao Bolsa Família

O que diz o post

A publicação traz a foto de um homem sentado em uma cadeira usando a faixa presidencial do Paraguai. Logo abaixo, há o seguinte texto: "APRENDAM COMO SE FAZ: O presidente do Paraguay decidiu ELIMINAR as 'bolsas-tudo-que-é-coisa' porque diz que isso cria vagabundos e eterniza a pobreza; No lugar de DAR, o governo começou a ENSINAR a trabalhar. Esta oferecendo ferramentas, insumos, treinamento e, se for necessário, compra o que for produzido para utilizar na rede pública".

Não há qualquer referência sobre quem é a pessoa retratada na imagem nem quando a suposta medida teria entrado em vigor. O post, publicado esta semana, leva a crer que se trataria de algo recente.

Por que é falso

Foto é de ex-presidente do Paraguai. Uma busca por imagem no Google Lens mostra que a foto usada nos posts enganosos é de Federico Franco, que foi o presidente entre 2012 e 2013. Ele assumiu o cargo após a deposição de Fernando Lugo em um processo de impeachment (aqui). O atual presidente paraguaio é Santiago Peña, que comanda o país vizinho desde agosto de 2023 (aqui).

Não há registro de que Paraguai encerrou auxílio aos pobres. Uma pesquisa no Google com termos em espanhol referentes ao Tekoporã, programa social do governo paraguaio de combate à pobreza, não traz qualquer notícia de fonte oficial sobre um eventual encerramento do plano (aqui).