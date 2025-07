Anúncio que oferece 'auxílio moradia' de R$ 830 é falso; post leva a golpe

Slogan do governo usado em peças enganosas é antigo. A frase "Brasil, um país de todos", que aparece na imagem junto às peças desinformativas, foi utilizada nos dois primeiros mandatos de Lula como presidente (aqui). O atual slogan do governo federal é "Brasil União e Reconstrução" (aqui).

Auxílio moradia é previsto em lei, mas é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. O benefício foi instituído pela lei 8.742 de 1993 (aqui) e regulamentado pelo decreto 6.307/07 (aqui). Há diversos critérios que definem quem tem o direito ao auxílio, como famílias que moram em áreas de risco ou tenham sido atingidas diretamente por alguma catástrofe natural. Para solicitar o benefício, os interessados devem procurar as secretarias habitacionais de seus respectivos estados e municípios, além de estarem cadastrados em programas como o Bolsa Família e o CadÚnico.

Caixa orienta a procurar canais oficiais para tirar dúvidas. "O banco reforça que todas as informações oficiais sobre programas sociais e benefícios são divulgadas exclusivamente por meio dos canais oficiais do banco e do governo federal, como os sites com domínio ''gov.br'' e os perfis verificados nas redes sociais", explicou a instituição, reforçando que ela "não realiza, por meio de terceiros, a distribuição de links compartilhados em mídias sociais ou aplicativos de mensagens". A Caixa ainda alerta para que as pessoas não cliquem, compartilhem e forneçam dados pessoais em links suspeitos.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.