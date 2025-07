Janja e Leonardo não trocaram ofensas; post reproduz vídeo fictício

Abaixo, um vídeo de 25 minutos fala sobre um suposto desentendimento entre Janja e Leonardo. "Janja tenta atacar Leonardo em suas redes sociais dizendo que é um cantor fracassado e ultrapassado. Porém, Leonardo a encontra por coincidência e diz algo que chocou a todos", diz um narrador.

O conteúdo ainda afirma, entre outras situações, que Janja teria feito uma live com influenciadores de esquerda e dito "chega de sertanejo reacionário". Leonardo teria rebatido os supostos ataques ao participar de um programa da TV Cultura chamado "Diálogos do Brasil", no qual Janja também estaria presente por videoconferência.

Por que é falso

Janja não postou críticas a Leonardo. Uma busca nas redes sociais da primeira-dama (aqui e aqui) não retornou qualquer resultado referente ao cantor sertanejo e nem eventuais críticas a ele.

Leonardo também não fez comentários sobre Janja. Da mesma forma, uma pesquisa nos perfis do cantor em suas redes sociais (aqui, aqui, aqui e aqui) não traz qualquer citação dele à primeira-dama.

Perfil que publicou vídeo original produz conteúdos fictícios. Ao pesquisar o título do vídeo no Google, é possível chegar ao conteúdo original. O vídeo foi postado no YouTube em 25 de junho por um perfil especializado em criar histórias fictícias e com o auxílio de inteligência artificial. Todos os vídeos do canal contêm o seguinte aviso na descrição: "Este vídeo apresenta uma narrativa fictícia com fins exclusivamente artísticos e de entretenimento. Nenhuma das cenas, falas ou interações descritas deve ser interpretada como fato real, depoimento verídico ou representação literal de eventos ocorridos" (abaixo).