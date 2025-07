J.D. Vance não disse que Brasil forneceu urânio ao Irã; dublagem é falsa

Brasil não forneceu urânio ao Irã. Em nota oficial, a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) esclareceu que o país não comercializou o material com o país persa: "O país [Brasil] é signatário de diversos tratados internacionais onde se compromete em não fornecer material nuclear para fins armamentistas. É falso que o país tenha vendido urânio para o Irã" (aqui).

País assinou acordo de não-proliferação de armas nucleares. "Desde 1998, o Brasil é parte do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) (aqui). O TNP tem como objetivo promover o desarmamento nuclear geral e completo, impedir a proliferação das armas nucleares e fomentar a cooperação no uso pacífico da energia nuclear. Aberto para assinatura em 1968, o tratado entrou em vigor em 1970. Em 11 de maio de 1995, o TNP foi prorrogado por tempo indeterminado", completou a Secom.

Ampolas de urânio extraviadas não têm potencial bélico. A Secom também informou que o desaparecimento de frascos de urânio em 2023 (aqui) não tem qualquer relação com um suposto envio do material para o Irã. "Peças de desinformação estão tentando relacionar de forma equivocada o extravio de duas ampolas contendo hexafluoreto de urânio (UF6) da Indústrias Nucleares do Brasil [INB] a um fornecimento de material nuclear para uso armamentista. No entanto, as ampolas continham cada uma 8g de hexafluoreto de urânio enriquecido a 4,25%, um nível que não possui margem de aplicação em uso bélico" (aqui). Ao UOL Confere, a INB disse que uma investigação do MPF (Ministério Público Federal) sobre o caso foi arquivada e que não houve crime.

Navios de guerra do Irã vieram ao Brasil em 2023. Naquele ano, duas embarcações do país persa atracaram no Rio de Janeiro (aqui e abaixo). Este fato e o sumiço das ampolas de urânio no mesmo ano alimentaram a teoria da conspiração de que os navios vieram para cá para transportar o material radioativo. As embarcações carregavam mísseis e canhões e não há qualquer evidência de que tenham levado urânio daqui.

Postagens falsas sobre ligações entre Brasil e Irã continuam circulando. O UOL Confere, o Projeto Comprova e outras agências de checagem desmentiram publicações que insinuam um suposto fornecimento de urânio do governo brasileiro ao Irã, sinalizando um apoio do Planalto ao regime de Teerã (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).