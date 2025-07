Vídeo de Nikolas Ferreira pedindo doações a Israel é falso e leva a golpe

Há também um vídeo no qual Nikolas Ferreira fala: "Sim, senhoras e senhores; é hora de falar disso aqui". Ao fundo, aparecem imagens de bombardeios e de crianças gravemente feridas, supostamente em ataques sofridos por Israel. O deputado "diz" que "o céu está chorando e a terra está em guerra", e que "a Terra Santa de Israel está sendo bombardeada e a igreja não pode mais ficar em silêncio". Nikolas "orienta" a clicar no botão "saiba mais" para fazer doações.

Por que é falso

Áudio de vídeo usado em posts enganosos foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações desinformativas à análise do Hive Moderation, especializado em identificar adulterações digitais. A ferramenta apontou 99,9% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation indica 99,9% de probabilidade de manipulação digital no áudio de conteúdo usado por posts enganosos Imagem: Reprodução

Movimento dos lábios de Nikolas não condiz com a fala. Nas peças falsas, também é possível notar que a fala do deputado não está sincronizada com os movimentos dos lábios, uma falha comum em conteúdos alterados digitalmente.

Em vídeo original, Nikolas Ferreira fala sobre escala 6x1. Com o auxílio de uma busca reversa, é possível chegar ao conteúdo original, publicado pelo parlamentar em suas redes sociais em novembro de 2024. Nele, Nikolas discorre sobre a escala 6x1 de trabalho (aqui e abaixo). Nas peças falsas, logo no início do vídeo, é possível ver o termo "6x1" aparecendo rapidamente no centro da tela.