Lula não foi chamado de 'ladrão' na Argentina; vídeo teve áudio modificado

O que diz o post

Um vídeo do presidente Lula chegando na residência oficial da embaixada do Brasil na Argentina é compartilhado com um áudio adulterado com vozes que entoam "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão". A publicação diz que o presidente foi recebido assim na Argentina no dia 2 de julho de 2025.

Por que é falso

Áudio foi adulterado. Em uma busca no Google por vídeos de Lula na Argentina, é possível encontrar o vídeo original, que foi publicado por um repórter da Band no X com a legenda "Lula recebido por apoiadores na porta da residência oficial da embaixada do Brasil na Argentina". Confira abaixo:

Lula recebido por apoiadores na porta da residência oficial da embaixada do Brasil na Argentina pic.twitter.com/ndTKZsWf0B -- Túlio Amâncio (@tulio_amancio) July 2, 2025

Imprensa argentina também registrou o momento. Um vídeo disponível do Youtube da C5N, um canal de notícias argentino, também mostra os apoiadores de Lula gritando músicas de apoio ao presidente (confira aqui).