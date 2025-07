É falso alerta de 'frio histórico' no Brasil durante inverno de 2025

Ao fundo, há a imagem de uma suposta massa de ar polar sobre o Brasil.

Por que é falso

Não há indícios de que Brasil baterá recorde de frio em 2025. Ao UOL Confere, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) afirmou que "até o momento, nosso inverno está dentro da normalidade. A percepção de frio mais rigoroso talvez esteja ocorrendo justamente pelos dois anos anteriores terem sido quentes", uma vez que "2023 e 2024 foram anos bastante atípicos, com recordes consecutivos de temperaturas elevadas e ondas de calor".

A curto prazo, não há previsão de onda de frio no país. Segundo o Inmet, "em um horizonte de pelo menos 7 dias não há previsão de uma onda de frio no Brasil. Há chances de novas ondas de frio ainda em 2025, já que estamos em pleno inverno". O órgão explicou que não consegue indicar com mais de 15 dias de antecedência se o fenômeno vai ou não ocorrer.

Cidade do Paraná teve temperatura mais baixa do ano. Até o momento, de acordo com dados das estações do Inmet, o recorde de frio em 2025 foi visto em General Carneiro (PR): -7,8°C, em 25 de junho.

Inverno deve ter temperaturas dentro do esperado. Embora a estação tenda a ser mais fria do que em anos anteriores, ainda assim não haverá recordes de baixas temperaturas no Brasil por conta do comportamento das águas superficiais do Oceano Pacífico. Como não haverá fenômenos como El Niño ou La Niña, que aumentam as chances de ondas de calor ou de frio, o inverno brasileiro deve ser marcado por características típicas da estação e que permitem o avanço de frentes frias em algumas regiões (aqui).