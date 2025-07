O que diz o post

A publicação contém o seguinte texto: "Má fama do STF se espalha pelo mundo. Líder da direita em Portugal anuncia investigação contra Gilmar Mendes".

O post traz um trecho em vídeo de um programa ao vivo. Um homem acusa o ministro do STF, entre outras coisas, de "ser dono de uma faculdade em Portugal" e de ir ao país europeu "várias vezes por mês, com o governo brasileiro custeando suas viagens privadas". Só em 2024, teriam sido "cerca de 40 viagens", o que o faria "ter mais interesse em Portugal do que em seu próprio país", diz.

Abaixo do vídeo, há uma foto de André Ventura, líder do Chega, partido de extrema direita de Portugal.

Por que é falso

Gilmar Mendes não é dono de faculdade em Portugal. O ministro do STF é sócio-fundador do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa). A instituição foi criada em 1998 em Brasília, com as participações de Paulo Gonet, atual procurador-geral da República, e Inocêncio Mártires Coelho, ex-procurador-geral (aqui). Em abril de 2025, Mendes anunciou uma parceria do IDP com a Universidade de Coimbra (aqui e abaixo), que é pública (aqui). Ou seja: o acordo não significa que Mendes seja o dono ou tenha qualquer ingerência sobre a instituição portuguesa.