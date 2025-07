Governadora do Rio Grande do Norte não inaugurou cano, mas adutora

O Sistema Apodi-Mossoró é uma iniciativa de infraestrutura hídrica executada em parceria com a Caern (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte). O projeto contempla um conjunto de sete poços tubulares, duas estações de bombeamento, adutoras que conectam os poços à estação e a um reservatório elevado, visando ampliar o fornecimento de água nas áreas atendidas. A previsão é de que cerca de 60 mil famílias sejam beneficiadas.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news