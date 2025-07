Redução do IOF ocorreu no governo Lula, mas foi decretada por Bolsonaro

O que diz o post

Uma imagem é compartilhada com as seguintes frases: "IOF com Bolsonaro: 6,38%. IOF hoje: 3,5%. Compartilhe a verdade".

Por que é distorcido

Decreto do governo Bolsonaro reduziu IOF para operações cambiais. Em 2022, último ano do mandato do então presidente, foi assinado um decreto para zerar alíquotas de IOF sobre operações de câmbio gradualmente até 2029 (aqui). A medida também previa a redução das alíquotas sobre transações com cartão de crédito no exterior a partir de 2023. A redução gradual do IOF era uma das condições para o ingresso do Brasil na OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

De 2011 a 2023, imposto sobre compras internacionais no crédito era de 6,38%. Em 2023, passou a 5,38%, e em 2024, a 4,38%. O percentual de 6,38% para compras internacionais foi instituído durante o governo Dilma (PT) e não foi modificado nos governos seguintes até a alteração em 2022.

Bolsonaro elevou alíquota para operações de crédito em 2021. À época, a justificativa era aumentar a arrecadação para custear o Auxílio Brasil.