Haddad não deu recomendações para sacar até R$ 7.000 em indenização

É falso um vídeo em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, supostamente orienta sobre uma indenização de R$ 1.000 a R$ 7.000 da Caixa Econômica Federal.

Ao UOL Confere, a Caixa disse que essa indenização não existe, e o Ministério da Fazenda afirma que o conteúdo é falso.

O que diz o post

No vídeo manipulado, uma voz parecida com a do ministro fala sobre uma indenização paga pela Caixa Econômica Federal e diz que todos os brasileiros têm direito. Os valores a serem sacados variam de R$ 1.000 a R$ 7.000. A legenda do post afirma que o banco deve dinheiro aos cidadãos por cobrança de taxas ilegais e juros abusivos. A publicação incentiva o usuário a fazer uma consulta pelo seu CPF e leva a um link suspeito.