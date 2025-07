Golpistas usam nome de banco indiano para oferecer falso cartão de crédito

Golpistas usam o nome de um banco indiano chamado Slice para oferecer um falso cartão de crédito com limite de R$ 6 mil. Porém, tudo não passa de um golpe.

O banco não opera no Brasil e as publicações levam a um site falso que recolhe dados pessoais das vítimas.

O que diz o post

As publicações trazem um vídeo de uma mulher que fala das "vantagens" do cartão Slice Banking: "É negativado? Não tem problema! Você consegue também seu cartão de crédito. Esse cartão é o da Slice Banking. Ele vem com um limite muito alto mesmo se você estiver com o nome sujo. Para todos que abrirem pelo meu link de indicação, vão receber R$ 6 mil de limite inicial. Então, você aí que está precisando pagar suas contas e não está com o nome limpo, já corre e clica aqui embaixo no botão 'saiba mais'".