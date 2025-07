Golpistas usam vídeo de homem que morreu de câncer em campanha falsa

O que diz o post

A publicação traz um vídeo de um homem deitado em uma cama de hospital que diz se chamar Rafael e ter 27 anos. "Estou lutando contra um câncer muito agressivo", relata, afirmando "sentir muita dor" e que "está internado há várias semanas". Ele fala que seu tratamento "é muito caro" e que sua família não tem condições de arcar com as despesas. Por isso, pede doações e orienta as pessoas a clicar no link da publicação para ajudá-lo com qualquer quantia.

"ATENÇÃO: O RAFAEL PRECISA DE AJUDA PARA CONTINUAR LUTANDO!! Rafael tem apenas 27 anos e está enfrentando uma das maiores batalhas da sua vida: um câncer agressivo que exige tratamento imediato, intensivo e de alto custo. (...) Rafael não quer desistir. Ele quer viver, sonhar, trabalhar, estar com a família e superar essa fase. Mas, para isso, precisa da sua ajuda", diz o texto que acompanha a postagem.

Ao clicar no botão indicado pelas peças falsas, o usuário é direcionado para o site de uma vaquinha online. Nele, há um texto que conta a suposta história de Rafael e do alto custo do tratamento. No final da página, há alguns depoimentos de pessoas que teriam contribuído para a campanha. A meta de arrecadação é de R$ 300 mil. Há um botão com a frase "Quero doar", onde as pessoas podem contribuir com qualquer valor (abaixo).

Falsa vaquinha de ajuda a "Rafael" tem meta de arrecadação de R$ 300 mil Imagem: Reprodução

Por que é falso

Vídeo foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações fraudulentas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou 98,6% de probabilidade de o áudio ter sido modificado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).