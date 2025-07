Índia não deixará Brics; país presidirá bloco econômico em 2026

Por que é falso

Índia não deixará o Brics. Ao UOL Confere, o Brics afirmou que a informação contida nas peças desinformativas é falsa. "Na condição de presidente do Brics, o governo brasileiro informa que a Índia continua a participar ativamente de todas as iniciativas do grupo e, de acordo com o calendário rotativo já acordado pelos Estados-membros, assumirá a próxima presidência do Brics em 2026".

Reportagem aborda tentativa de acordo da Índia com os EUA. De fato, o jornal O Globo publicou a notícia citada pelas publicações enganosas. Porém, a matéria não cita qualquer intenção do governo indiano em retirar o país do Brics. A reportagem explica que a Índia está tentando reduzir as tarifas impostas por Trump, que impôs uma alíquota extra de 26% sobre produtos importados do país asiático. A expectativa era de baixar as taxas para menos de 20% (aqui).

Premiê indiano destacou importância do Brics. Não há qualquer registro no perfil de Modi no X (antigo Twitter) (aqui) de que a Índia realmente queira ou pretenda sair do Brics. Ao contrário: as manifestações do primeiro-ministro exaltam a relevância do bloco econômico: "O Brics continua sendo uma força poderosa para a cooperação econômica e para o bem global" (aqui e abaixo).

Modi participou de cúpula do Brics no Brasil. O premiê indiano participou do encontro, sediado no Rio de Janeiro no início deste mês, e de reuniões para estreitar parcerias econômicas entre o Brasil e a Índia (aqui). Modi não deu qualquer declaração sobre uma possível intenção de seu país em deixar o bloco.