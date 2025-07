São falsos posts de concurso do SUS com salário de até R$ 11 mil; é golpe

Criminosos têm utilizado indevidamente a identidade visual do Governo Federal, replicando elementos gráficos do portal oficial (gov.br) em sites falsos, com o objetivo de confundir os usuários e aplicar golpes. O Ministério da Saúde repudia veementemente essas práticas, que configuram crime. Ministério da Saúde

Posts direcionam para sites suspeitos. Um dos links para o qual o usuário é direcionado a partir das publicações enganosas se passa por um site do governo e solicita dados pessoais como CPF, filiação e CEP de moradia. A página exibe uma lista que seria das supostas vagas disponíveis no concurso e cobra uma taxa de inscrição no valor de R$ 70.

CNU tem vagas para órgãos ligados ao MS para nível técnico, mas salário não chega a R$ 11 mil. O CNU (Concurso Nacional Unificado), que está com inscrições abertas até o dia 20 de julho disponibiliza vagas de nível intermediário para cargos no Inca (Instituto Nacional do Câncer), no Instituto Nacional de Cardiologia, no Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), no Instituto Evandro Chagas e no Centro Nacional de Primatas, mas os salários para essas vagas variam entre R$ 4.063,46 e R$ 5.997,54 (veja aqui).

Viralização. Um post com o conteúdo desinformativo no Facebook registrava mais de 194 mil reproduções.

