Hugo Carvajal não citou Lula em depoimento à Justiça dos EUA

O que diz o post

Uma imagem é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "Hugo Carvajal, hoje em depoimento à Justiça americana, afirmou que comandava um cartel de narcotráfico e que o dinheiro era repassado a políticos do Foro de São Paulo. Ele citou Lula como um dos líderes políticos que recebiam recursos no Brasil. Hugo Carvajal está entregando todos."

Por que é falso

Sem menção a Lula nos Estados Unidos. Hugo Carvajal, conhecido como "El Pollo", se declarou culpado de narcotráfico e narcoterrorismo em um tribunal federal dos EUA no mês passado. O país o acusa de conspiração para importar cocaína para os EUA, de participação em ações de narcoterrorismo pelo grupo guerrilheiro Farc, da Colômbia, e de crimes relacionados a armas, de acordo com informações da agência de notícias AFP. Não há qualquer menção ou registro em sites de notícias internacionais como Reuters, The Guardian, Al Jazeera e BBC News, de que Carvajal tenha citado Lula nesta ocasião (confira aqui, aqui, aqui e aqui, em inglês).

Carvajal citou Lula em carta de 2021 na Espanha, mas não apresentou provas. Antes de ser extraditado para os Estados Unidos em 2023, Carvajal esteve foragido na Espanha, onde foi preso em 2021 a pedido dos Estados Unidos. Na época, ele escreveu uma carta a um juiz espanhol afirmando que o governo venezuelano teria financiado movimentos e partidos políticos de esquerda pelo mundo durante 15 anos, incluindo o presidente Lula (aqui) e um partido espanhol. A declaração foi uma forma de tentar evitar a extradição para o país americano.

Investigação sobre financiamento a partido espanhol foi arquivada. A Audiência Nacional espanhola, uma espécie de tribunal, no entanto, entendeu que pouco do que ele afirmava poderia ser confirmado, como noticiou matéria do R7 em 2022 (aqui). A investigação sobre financiamento ao partido espanhol também acabou arquivada, como mostra checagem do Estadão Verifica de 2023 (aqui).