Não existe cédula de moeda comum do Brics em vigor

Rússia imprime lote de 10 mil cédulas simbólicas do BRICS



Apesar do alto nível de segurança que nem as cédulas reais, as notas não passam de souvenir único com design refletindo os princípios da multipolaridade, igualdade e parceria estratégica do BRICS, disse à Sputnik a? pic.twitter.com/JBozfu4Qvw -- Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) July 15, 2025

Presidência brasileira do Brics nega moeda comum. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do grupo, cuja presidência é exercida pelo Brasil neste ano, disse que não foi criada moeda própria. Além disso, a presidência do Brics afirma que o assunto tampouco esteve em discussão durante a Cúpula de líderes que ocorreu no início do mês no Rio de Janeiro (aqui).

Bloco não discute moeda comum. "O que está sendo debatido é a possibilidade de viabilizar transações comerciais entre os países-membros utilizando suas próprias moedas", afirma a presidência do Brics. A presidente do NDB (New Development Bank), conhecido como Banco do Brics, Dilma Rousseff, disse que o banco deve ter 30% da carteira em moedas locais em 2026 (aqui). O NDB financia projetos de infraestrutura nos países-membros.

Putin recebeu moeda simbólica na Cúpula de 2024. O presidente russo aparece em fotos da cúpula de líderes do ano passado, que ocorreu em Kazan, na Rússia, com um exemplar similar. Segundo checagem de fatos do site português Observador, a nota foi uma "brincadeira". O caso também foi verificado pela AFP (aqui e aqui).

