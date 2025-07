Criminosos usam vídeo real de menino com doença rara para aplicar golpes

Link direciona para vaquinha falsa. As postagens desinformativas levam, ao se clicar no botão "Saiba mais", a uma página que simula ser a da vaquinha virtual de ajuda ao garoto Henrique. Porém, como os próprios pais do menino explicam, a campanha só pode ser acessada a partir do perfil oficial da campanha (aqui).

Família promove rifas e bazares solidários. Henrique, de 6 anos, mora em Nova Hartz (RS) com os pais. A família organiza eventos beneficentes (aqui, aqui e aqui) para ajudar a arrecadar fundos para o tratamento do filho. Na página oficial da campanha, algumas personalidades também ajudam a pedir doações, como os cantores sertanejos Fernando e Sorocaba (aqui) e Guilherme e Benuto (aqui). A história do menino também já foi retratada na imprensa (aqui e aqui).

Dinheiro arrecadado vai ser usado para compra de remédio. No caso de Henrique, a família está arrecadando o dinheiro para custear o tratamento com Duvyzat (givinostat), que custa em torno de R$ 3,5 milhões por ano. Há um outro remédio para a doença - o Elevidys - que está disponível no SUS. Porém, o garoto não pode tomá-lo devido a contraindicações (aqui e abaixo). Em fevereiro, o SUS aplicou pela primeira vez o medicamento em duas crianças de Porto Alegre portadoras da síndrome de Duchenne (aqui).

Entenda

Doença geralmente acomete pessoas do sexo masculino. A distrofia de Duchenne é uma doença genética rara que afeta a distrofina, uma proteína presente nos músculos. Por conta do enfraquecimento muscular, os pacientes sofrem a perda gradativa das habilidades motoras, além de problemas cardíacos e respiratórios. Ela acomete uma a cada 150 mil pessoas e, sem tratamento adequado, a expectativa de vida é de cerca de 30 anos. Em junho, os Estados Unidos suspenderam o uso do medicamento Elevidys para pacientes que não andam após a morte de dois portadores da síndrome (aqui).