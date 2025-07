Shopee não está dando até R$ 500 para quem responder questionário; é golpe

Não é verdade que a Shopee esteja recompensado com valores de até R$ 500 quem responder a um questionário virtual. Publicações nas redes sociais que divulgam a suposta promoção direcionam para link suspeito que condiciona o acesso ao prêmio ao pagamento de uma taxa.

O que diz o post

Em um vídeo que circula no Facebook, uma pessoa diz que a Shopee está premiando com até R$ 500 em compras quem responder a um questionário. No final, ela diz que o valor pode ser sacado e enviado para uma conta pela chave-Pix. Os posts compartilham um link suspeito que se passa pela Shopee.

Por que é falso

Shopee nega promoção. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da Shopee disse que não existe a promoção divulgada nos posts. A empresa afirmou também que monitora possíveis golpes e uso indevido da marca, e notifica autoridades e provedores para remoção do conteúdo fraudulento.