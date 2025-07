Trump não tem poder sobre o Pix, desenvolvido pelo Banco Central brasileiro

Por que é falso

O presidente dos Estados Unidos não tem ingerência sobre o Pix. Segundo o assessor pleno do Departamento de Operações de Mercado Aberto do Banco Central, Juan Pablo Painceira, o Pix é uma infraestrutura pública de mercado oferecida pelo Banco Central sobre a qual o presidente dos Estados Unidos não tem ingerência. "Ele [Donald Trump] não pode entrar no Banco Central e parar com isso", afirma.

Investigação sobre o Pix acontece em meio a escalada da tensão de Trump com o Brasil por Bolsonaro. O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, no inglês) abriu uma investigação contra práticas comerciais supostamente desleais do Brasil, entre elas o Pix. Segundo o governo dos Estados Unidos, o país priorizaria o método de pagamento eletrônico desenvolvido pelo governo, o que prejudicaria empresas americanas. A justificativa não cita nominalmente o Pix, mas se refere a "serviço de pagamento eletrônico" (aqui).

O que está por trás da investigação sobre o Pix? O interesse de Big Techs é apontado como uma das causas para a investigação sobre o Pix (aqui). Isso porque o WhatsApp chegou a desenvolver um método de pagamento digital, o WhatsApp Pay, que foi suspenso pelo Banco Central e pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em 2020. Quando o WhatsApp Pay foi liberado no ano seguinte, o Pix já havia sido lançado.

Sistema Pix estava na mira dos Estados Unidos desde 2022. Há três anos, o USTR já revelava, em um documento oficial, que o país estava preocupado com os impactos da popularização da plataforma brasileira de pagamentos instantâneos, em uso desde novembro de 2020.

Pix foi lançado na gestão de Roberto Campos durante o governo Bolsonaro, em 2020. Porém, o sistema estava em desenvolvimento desde 2018. Em 2016, o então presidente do BC, Ilan Goldfajn, sinalizou que a instituição se preparava para lançar uma ferramenta de pagamentos instantâneos. Dois anos depois, o Banco Central criou um grupo de trabalho para debater propostas sobre a tecnologia. O Pix foi lançado oficialmente em novembro de 2020.