Trump não criticou Moraes e STF em vídeo; áudio foi modificado por IA

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um vídeo no qual Donald Trump fala em português e critica o ministro Alexandre de Moraes e o STF (Supremo Tribunal Federal).

O áudio foi manipulado com o auxílio de inteligência artificial. No vídeo original, o presidente dos Estados Unidos fala sobre o bombardeio do país ao Irã e em momento algum cita Moraes, o STF ou o Brasil.

O que diz o post

A publicação traz um vídeo no qual Trump se aproxima de um púlpito, seguido pelo vice-presidente J.D. Vance, pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. Uma voz similar ao republicano diz o seguinte discurso em português: "O mundo já entendeu que Alexandre de Moraes e seus cúmplices do Supremo Tribunal Federal nos últimos seis anos destruíram a Constituição, a democracia e as instituições e passaram a oprimir o povo brasileiro com o objetivo de instaurar, através do uso da força, o comunismo chinês no Brasil".