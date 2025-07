Lula não beijou mão de Xi Jinping; imagem foi gerada por IA

Não há registro de Lula beijando a mão de Xi Jinping. Mesmo que houvesse a possibilidade de a cena ser real, não há qualquer registro de que algo parecido tenha acontecido em algum encontro entre eles (aqui).

Entenda

Lula fez críticas a Trump. Durante o 60º Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Goiânia (GO), Lula voltou a se queixar do tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos: "Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Eu sei quem eu devo respeitar nesse país, eu sei quem é que manda nesse país, eu sei quem faz esse país ser o que é: o nome dessa pessoa só tem quatro letras, chama-se povo brasileiro" (aqui). As postagens desinformativas tentam ligar essa declaração com a falsa imagem de Lula beijando a mão de Xi Jiping, o que não aconteceu.

Governo chinês criticou tarifaço de Trump ao Brasil. Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, afirmou que as tarifas extras de 50% dos EUA a produtos importados do Brasil não podem ser usadas como "coerção, intimidação ou interferência" (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Boatos.org.

