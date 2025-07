Feminicídio: mulheres são mais vítimas de parceiros do que homens

Dado apresentado pelo Ipea é mundial e percentual de mulheres vítimas é omitido. "Aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. Em contraste, essa proporção é próxima a 6% entre os homens assassinados", diz o estudo citado pela advogada (aqui).

A informação de que o percentual de mulheres mortas por seus parceiros é proporcionalmente maior é omitida no vídeo. Além disso, trata-se de um dado de 2013. A advogada usa uma taxa mundial para justificar um cálculo com dados absolutos referentes apenas ao Brasil. O estudo do Ipea foi noticiado por diversos veículos jornalísticos na época e os dados podem ser consultados no site do Ipea (aqui), em reportagens do O Globo (aqui) e também da Folha de S. Paulo (aqui).

Não é possível saber, a partir dos dados usados, quantos homens foram mortos por suas parceiras, diz Fórum de Segurança Pública. Ao UOL Confere, a instituição responsável pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública disse que os dados disponíveis registram apenas o perfil das vítimas, e não dos autores. "O vídeo distorce números e cria uma falsa equivalência com o feminicídio, que é um crime de ódio baseado em gênero, e ocorre, na maioria das vezes, em contextos domésticos", afirma a organização.

Homens são assassinados em contextos urbanos e ligados a disputas criminais. Segundo o Fórum de Segurança Pública, embora representem a maioria das mortes violentas, os homicídios de homens ocorrem majoritariamente por armas de fogo, em contextos urbanos e ligados a disputas criminais.

É lamentável que se use fake news para tentar minimizar a gravidade da violência contra as mulheres no Brasil, justamente quando os dados mostram recordes de feminicídio ano após ano. Criar narrativas falsas com viés ideológico não contribui para o debate, desinforma a sociedade e ainda prejudica políticas públicas reais. Fórum de Segurança Pública

Uma mulher é morta por parceiro ou familiar a cada dez minutos no mundo, diz ONU. Segundo o relatório "Feminicídios em 2023: Estimativas Globais de Feminicídios por Parceiro Íntimo ou Membro da Família" da ONU Mulheres e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime divulgado em novembro do ano passado (aqui), 60% de todos os feminicídios no mundo são cometidos por parceiros ou familiares das vítimas, enquanto 12% de todos os homicídios de homens acontecem na esfera privada (confira aqui e aqui).