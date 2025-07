Vídeo de Luciano Hang em motociata é de 2022 e não de julho de 2025

Por que é falso

Vídeo é antigo. A mesma gravação também foi usada em posts desinformativos em março, quando foi falsamente associada à manifestação em defesa da anistia a condenados pelos ataques golpistas do 8 de Janeiro. O conteúdo foi desmentido pelo UOL Confere.

A gravação é de outubro de 2022. A motociata aconteceu como manifestação de apoio ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) na véspera do primeiro turno das eleições gerais. O vídeo foi publicado no mesmo dia no Instagram do empresário Luciano Hang. Confira abaixo:

Bolsonaro foi alvo de operação da PF. O ministro do STF Alexandre de Moraes impôs uma série de medidas cautelares ao ex-presidente na última sexta-feira, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar de 19h às 6h e aos finais de semana e a proibição do uso de redes sociais. A decisão foi reforçada pela maioria da Primeira Turma do Supremo no mesmo dia. Apenas o ministro Luiz Fux votou contra as medidas cautelares.

Moraes alegou risco de fuga e obstrução de justiça. Na decisão que determinou o uso da tornozeleira eletrônica, o ministro afirmou que Bolsonaro e o filho Eduardo, que está nos EUA, atuaram para submeter o STF às ordens do presidente dos EUA, Donald Trump, com o objetivo de coagir a corte.