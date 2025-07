Flávio Bolsonaro não está foragido nem é investigado no inquérito do golpe

Por que é falso

Flávio Bolsonaro não foi investigado por tentativa de golpe de Estado. O nome do senador não consta na lista de indiciados (aqui e aqui) na investigação que apurou tentativa de golpe de Estado que culminou na invasão de Brasília em 8 de Janeiro de 2023. O ex-presidente e pai do político, Jair Bolsonaro, é réu no caso.

Político viajou com a família para Portugal e já retornou. "O senador Flávio Bolsonaro tinha uma viagem programada com antecedência com a família e voltou ao Brasil assim que possível, dada toda a perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro", afirma a assessoria do parlamentar. Flávio retornou ao país ontem, como foi registrado em matérias da imprensa (confira aqui e aqui). Ele passou seis dias na Europa, tendo embarcado no dia 17 de julho, um dia antes da operação da PF que levou seu pai, Jair Bolsonaro, a usar tornozeleira eletrônica por determinação do STF.

Em defesa da família, Flávio protocolou pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. O senador citou as decisões de Moraes envolvendo a determinação de medidas cautelares por Jair Bolsonaro e o inquérito que investiga a atuação de seu irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que está nos Estados Unidos (leia aqui).

O deputado federal Eduardo Bolsonaro é investigado em outro inquérito. O STF abriu uma investigação em maio para apurar possíveis crimes de coação no curso do processo e obstrução de Justiça. A corte atendeu a um pedido da PGR (aqui). Segundo o MP, o parlamentar fez declarações públicas em que afirmou que estava atuando junto ao governo dos EUA para impor sanções a ministros do STF e integrantes da PGR e da PF. Eduardo está nos Estados Unidos desde o final de fevereiro.

Dois meses depois, tarifaço e revogação de visto de ministros do STF e da PGR. No dia 9 de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma sobretaxa de 50% a produtos brasileiros. Na carta, ele criticou o julgamento contra Jair Bolsonaro. Uma semana depois, o Departamento de Estado dos EUA comunicou a revogação dos vistos de oito ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.