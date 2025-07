Lula não disse que pretende ampliar atual mandato como presidente

O que diz o post

A postagem traz uma foto de Lula durante seu discurso no encontro "Democracias Sempre", realizado no Chile e com a participação de líderes de outros países latinos.

"Lula: Eleição a cada 04 anos não é o suficiente", diz o texto que acompanha a imagem do petista.

Na legenda é colocado ainda: "Lula quer extender (sic) seu mandato .... A liberdade não exercida é perdida. Organize-se localmente. Chame amigos, parentes, vizinhos. Vamos desmontar o mal que a esquerda criou para o Brasil."

Por que é distorcido

Lula não disse que pretende ampliar atual mandato. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, veiculado no dia 21 de julho. Em seu discurso, disponível na íntegra (aqui), Lula fala dos desafios enfrentados pela democracia atualmente: "A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada quatro ou cinco anos não é mais suficiente. O sistema político e os partidos políticos caíram no descrédito. Por esta razão, conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo em face dos sucessivos ataques que vêm sofrendo" (aqui e abaixo, a partir de 12min48). Em momento algum ele sugere que estenderá seu atual mandato.