Trump não recuou de tarifaço de 50% ao Brasil; post usa vídeo de abril

Brasil tenta negociar com EUA. Desde o anúncio de Trump, o governo federal estuda maneiras de dialogar com a Casa Branca sobre o tarifaço. Porém, a poucos dias de a medida começar a valer, os canais oficiais de negociação entre os governos dos EUA e do Brasil permanecem fechados. Diante do silêncio americano, membros do Palácio do Planalto consideram cada vez mais difícil a possibilidade de reverter o tarifaço antes de 1º de agosto (aqui).

