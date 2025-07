Post leva a site falso com promessa de empréstimo de R$ 40 mil; é golpe

É falso que a "SuperSim", empresa especializada em empréstimo online, esteja oferecendo empréstimo no valor de até R$ 40 mil para negativados. As publicações no Facebook com essa oferta direcionam para um site fraudulento que solicita dados pessoais.

O que diz o post

Um vídeo mostra uma mulher afirmando que mesmo com o nome negativado conseguiu um empréstimo no valor de R$ 40 mil. A publicação usa o nome da fintech "SuperSim".

Por que é falso

Publicação direciona para link fraudulento. Os posts levam para um site que se passa pela fintech especializada em empréstimo online "SuperSim". Ao UOL Confere, a empresa confirmou que não se trata de um site verdadeiro. O link fraudulento solicita dados pessoais.