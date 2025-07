Jornal da Globo não noticiou ataque da Rússia aos EUA, mas à Ucrânia

Por que é falso

Jornal da Globo noticiou ataque da Rússia à Ucrânia, não aos EUA. Uma busca reversa possibilitou chegar ao conteúdo original, veiculado em 24 de fevereiro de 2022. Nele, o plantão do telejornal informou que a Ucrânia havia acabado de confirmar o ataque russo ao país (aqui, aqui e abaixo). O vídeo original não contém qualquer imagem de Trump, indicando que ela foi inserida digitalmente nas publicações enganosas.

Fala de Lo Prete foi modificada nos posts falsos. Como se nota acima, as peças desinformativas retiraram das declarações da jornalista todas as referências relacionadas à Ucrânia e que permitiam a compreensão correta da notícia. Também foi recortado o trecho no qual ela cita o nome de Joe Biden, presidente dos EUA na época, com a intenção de confundir e insinuar que Lo Prete se referia a Trump.

Trecho com declaração de Putin foi alterado por IA. O UOL Confere analisou o trecho específico usado pelos posts enganosos com o pronunciamento do presidente russo à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulação digital. A ferramenta indicou 99% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).