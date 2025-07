Preta Gil não escreveu carta pedindo perdão a Bolsonaro

Vídeo enganoso retoma história falsa entre Preta Gil e Bolsonaro. As peças desinformativas novamente exploram a tese de que a artista teria xingado o ex-presidente de "saco de bosta" por usar uma bolsa de colostomia. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram esse boato (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Cantora processou Bolsonaro após declaração racista. Em 2011, em participação no extinto programa CQC, da TV Bandeirantes, Preta Gil perguntou ao então deputado federal qual seria a reação dele caso um de seus filhos namorasse uma negra. "Preta, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu", respondeu Bolsonaro (aqui e abaixo). A cantora entrou com um processo pelas falas discriminatórias (aqui) e, em 2019, Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Ministério da Justiça (aqui). Portanto, não houve qualquer "armação" ou "emboscada" contra Bolsonaro nem arrependimento de Preta Gil no episódio, como alega o conteúdo enganoso.

Preta Gil mostrou-se contrária ao ex-presidente. Em diversas ocasiões, a cantora deixou claro seu posicionamento político contra Bolsonaro (aqui, aqui e abaixo), o que afasta a alegação usada pelas peças desinformativas de que ela "admirava" o ex-presidente.

Cantora morreu no dia 20. Preta Gil morreu aos 50 anos em Nova York, após complicações em decorrência de um câncer no intestino. Ela estava prestes a voltar ao Brasil, mas se sentiu mal a caminho do aeroporto. Nos EUA, Preta fazia um tratamento experimental contra a doença, que foi diagnosticada em 2023 (aqui). O corpo da artista foi velado no Theatro Municipal, no Rio, na sexta-feira, e foi levado em um carro do Corpo de Bombeiros até o Cemitério da Previdência, onde foi cremado (aqui).