Trump não mandou exibir bandeira do Brasil em NY em apoio a Bolsonaro

Reportagem original fala sobre Sílvio Santos. Uma busca reversa permitiu descobrir o conteúdo original da fala de Cabrini. A reportagem foi ao ar em 19 de agosto de 2024, em edição especial do programa Câmera Record em homenagem a Sílvio Santos, que havia morrido dois dias antes. O jornalista foi até o bairro da Lapa, no Rio, para contar o início da trajetória do apresentador, que nasceu naquela região (aqui, aqui e abaixo). Em momento algum Cabrini cita Trump, Bolsonaro ou projeções no telão da Times Square.

Imagem da Times Square foi gerada por IA. Pelo Google Street View, é possível identificar o local exato de Nova York que as publicações enganosas tentaram reproduzir. Trata-se do edifício One Times Square, observado a partir da estátua do padre Francis P. Duffy (aqui). Porém, em uma visão mais próxima do prédio (aqui e abaixo), nota-se que a estrutura real da construção é diferente daquela exibida nas peças desinformativas, em um indício de que houve manipulação digital. Outro elemento que reforça o uso de inteligência artificial é a grafia incorreta do lema da bandeira brasileira: "Ordem e Progesso", em vez de "Ordem e Progresso" (abaixo, em destaque).

Lema "Ordem e Progresso" tem grafia incorreta em posts falsos; erro é comum em imagens manipuladas por IA Imagem: Reprodução

Não há registro de homenagem de Trump a Bolsonaro em Nova York. Uma busca no Google por termos tanto em inglês (aqui) como em português (aqui) não trazem qualquer referência de uma possível ordem de Trump para projetar a bandeira do Brasil na Times Square como forma de apoio a Bolsonaro. Caso fosse real, o fato certamente teria sido retratado pela imprensa norte-americana e brasileira, com repercussão nos dois países.