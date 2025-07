Venezuela taxou o Brasil? O que se sabe sobre cobrança

Na semana passada, a Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier) comunicou que produtos brasileiros antes isentos de tarifas estavam sendo taxados na aduana da Venezuela. Esta semana, no entanto, a cobrança foi atribuída a um erro técnico no sistema aduaneiro, e as isenções já foram restabelecidas.

O que se sabe

Origem do problema foi com certificados de origem. Segundo a Fier, exportadores do Brasil não estavam tendo seus certificados de origem brasileira reconhecidos na Venezuela, o que fazia com que o acordo que isenta os produtos de tarifas estivesse sendo descumprido, como noticiou a Folha de S.Paulo. A Fier disse que a sobretaxa estaria chegando a 77%.

Acordo de isenção foi firmado em 2012. O Acordo de Complementação Econômica nº 69 (ACE 69) (aqui) foi firmado entre os países em 2012, e regido por um decreto de 2014 (aqui), assinado pela então presidente Dilma Rousseff (PT). O acordo de livre-comércio estabelece isenção para cobrança de impostos de importação entre os dois países a depender do tipo de produto.