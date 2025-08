Moraes e Barroso não se esconderam em Roma; os dois estão no Brasil

Posts atribuem a afirmação falsa ao blogueiro foragido Allan dos Santos. Em julho, o ministro do Supremo aplicou uma nova multa, no valor de R$ 15 mil, ao influenciador bolsonarista por desrespeitar decisões judiciais. Ele teve a prisão decretada em 2021. Em uma transmissão de um canal do Youtube no dia 25 de julho, Allan dos Santos leu respostas do Grok, inteligência artificial do X, a um post de Italo Lorenzon, em que ele questionava se "é normal o Alexandre de Moraes se hospedar na Embaixada em Roma". Italo e Allan dos Santos são fundadores do site "Terça Livre", investigado no inquérito do STF sobre milícias digitais e disseminação de fake news.

