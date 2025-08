Otan, e não União Europeia, fez ameaça ao Brasil por comércio com a Rússia

De acordo com a publicação entre as possíveis sanções estão: restrições a exportações e importações; bloqueio de acesso a tecnologias estratégicas; congelamento de ativos de autoridades brasileiras; impedimento de transferências bancárias internacionais; barreiras para empresas brasileiras em instituições financeiras europeias e americanas; proibição de voos e de circulação internacional e outras sanções diplomáticas e econômicas.

Por que é falso

União Europeia não indicou que imporia sanções ao Brasil por comércio com a Rússia. Na verdade, a UE impôs medidas diretamente à Rússia no dia 18 de julho. É o 18° pacote de sanções ao país (aqui). O bloco sancionou os setores de energia, bancário e militar do país em uma série de medidas que o Ministério do Exterior da França considerou "sem precedentes".

Trump ameaça tarifa de 100% a quem negociar com a Rússia. O presidente americano disse que pode impor uma sobretaxa de 100% a Rússia e a países que negociem com o Kremlin se não houver um acordo de paz sobre a guerra da Ucrânia. O anúncio foi feito no dia 14 de julho e Trump deu 50 dia de prazo para impor as medidas. Esta semana, o presidente americano disse que está decepcionado com o presidente russo, Vladmir Putin, e que vai reduzir o prazo para a negociação (aqui).

Representante da Otan fez ameaça a países do Brics. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que Brasil, China e Índia poderiam sofrer sanções caso a Rússia não aceite negociações para um acordo de paz com a Ucrânia. A declaração foi feita no dia 15 de julho, um dia após a fala de Trump. Rutte sugeriu que líderes desses países façam pressão sobre Putin por um cessar-fogo. Em nenhum momento, o secretário da Otan citou as sanções que circulam nos posts desinformativos.

O que é a Otan? É uma aliança militar entre países da América do Norte e da Europa criada após a Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria. A aliança tinha como objetivo impedir o avanço da influência da União Soviética sobre países da Europa Ocidental.