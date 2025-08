Vídeo com diretor do BC é manipulado com IA em golpe de indenização do Pix

A sequência traz a seguinte fala atribuída a Paulo Picchetti, diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central: "Foi identificada uma falha no sistema financeiro nacional e, por causa disso, todos os brasileiros que foram impactados têm direito a uma compensação financeira como pedido de desculpas". O diretor do BC "explica" que a indenização é válida para quem fez transações via Pix entre 2020 e 2025 e pode chegar "a até dez salários-mínimos". Ele "orienta" consultar o suposto site oficial para verificar o valor exato.

Por que é falso

Conteúdo teve áudio alterado por IA. O UOL Confere usou o Hive Moderation, programa especializado na identificação de manipulações digitais, para analisar o vídeo compartilhado pelas peças desinformativas. O aplicativo indicou 99,4% de probabilidade de o trecho com as falas de Picchetti ter sido manipulado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (veja abaixo).

Hive Moderation aponta 99,4% de probabilidade de vídeo ter sido manipulado por IA Imagem: Reprodução

Diretor do BC fala sobre impacto do clima em vídeo original. A partir de uma busca reversa, foi possível identificar o contexto original do conteúdo. Trata-se de uma live transmitida pelo Banco Central em 2 de setembro de 2024 (aqui e abaixo). As publicações enganosas usam o trecho postado pelo BC um mês depois no TikTok, quando Picchetti aborda projetos da instituição sobre energia limpa (aqui e abaixo). Tanto na live como no recorte citado o diretor não cita em momento algum uma suposta indenização aos usuários do Pix.