Vídeo não mostra filha de Barroso sendo escoltada pela polícia em aeroporto

O que diz o post

Um vídeo gravado na saída de um voo dentro de um aeroporto mostra o momento em que uma mulher passa pelo guichê e há diversas pessoas com uniforme identificado de uma polícia, em inglês. O conteúdo é compartilhado com a seguinte legenda: "com escolta, filha de Barroso deixa os Estados Unidos".

Por que é falso

Bruno Zambelli (PL) não explicou a origem do vídeo. O conteúdo tem sido compartilhado com uma marca d'água com o nome do deputado estadual por São Paulo. Procurado, o parlamentar não esclareceu sobre o contexto da gravação e sugeriu que a reportagem procurasse a companhia aérea Azul. O conteúdo não está mais disponível nas redes dele, mas tem sido reproduzido por outras páginas. O vídeo havia sido publicado no Facebook do deputado com uma legenda que indicava que ele havia feito o registro: "Estou retornando ao Brasil e de repente vejo a filha de Barroso com escolta", dizia o post.

Quando o conteúdo foi publicado, desinformação sobre filha de Barroso já havia sido desmentida. O post do deputado e as repercussões em diversas páginas passaram a circular no dia 30 de julho. O UOL Confere já havia desmentido, em 22 de julho, que a filha de Barroso morasse nos Estados Unidos.

Azul não comenta o caso. O UOL Confere procurou a companhia aérea para obter mais detalhes sobre o contexto da gravação. Em resposta, a Azul disse apenas que não divulga informações de clientes.