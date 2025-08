Torcida do Corinthians não se manifestou contra Moraes em jogo

Por que é falso

Reportagem do UOL Confere estava presente no local e não observou hostilidades coletivas contra o ministro do STF. A mesma situação foi reportada pelos jornais Folha de S. Paulo (aqui) e O Estado de S. Paulo (aqui). Além disso, em nenhum momento da partida Moraes apareceu no telão do estádio.

Vídeo usado em post é de outra partida. O UOL Confere não conseguiu identificar em que jogo o vídeo da torcida foi gravado, mas é possível ver no telão o escudo do Flamengo (veja abaixo), indicando que não se tratou do dia em que Moraes foi ao estádio. Corínthians e Flamengo não se enfrentaram em São Paulo este ano.

5.ago.2025 - Escudo do Flamengo (em destaque) aparece em vídeo que supostamente seria do jogo entre Corinthians e Flamengo Imagem: Reprodução

Alexandre de Moraes mostrou dedo do meio. O fotógrado Alex Silva do Estadão registrou o momento em que o ministro fez um gesto obsceno com a mão no camarote da Neo Química Arena. De acordo com a Folha, o gesto teria sido direcionado a uma pessoa que estava nas cadeiras numeradas do setor oeste do estádio. "Torcedores que estavam na Neo Química Arena ouvidos pela Folha afirmam que o ministro não recebeu vaias nem coro com palavras hostis, e disseram acreditar que ele tenha respondido a alguma provocação individual", escreveu o jornal.