André Mendonça não disse que STF faz 'perseguição descarada' a Bolsonaro

Ministro falou sobre quebra de sigilo de buscas na internet. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original. As imagens foram gravadas em 23 de abril, quando o STF retomou o julgamento para definir os limites para a quebra de sigilo em buscas na internet realizadas por usuários (aqui e aqui). Na ocasião, o STF analisou um recurso do Google, como parte das investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes (aqui). Em seu voto, Mendonça mostrou-se contrário a responsabilizar as redes pelo conteúdo dos usuários (aqui e abaixo). Em momento algum o ministro citou Bolsonaro, defendeu o ex-presidente ou acusou os demais ministros de promover uma "perseguição descarada".

Mendonça não acusou ministros de "perseguição descarada". Uma busca no Google sobre a suposta declaração do ministro não trouxe qualquer resultado (aqui). Em 2023, Mendonça disse esperar por "um julgamento justo e sem perseguição" no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que na época discutia sobre a inelegibilidade de Bolsonaro (aqui). No mês passado, já em relação ao envolvimento do ex-presidente na trama golpista, o ex-ministro admitiu que a condenação é certa e descartou interferir no processo (aqui).

Bolsonaro indicou Mendonça ao STF. Em 2021, o então presidente sugeriu o nome de Mendonça, que na época era ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), para ocupar a vaga aberta no Supremo com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello (aqui e aqui). O Senado aprovou a indicação em dezembro por 47 votos a 32 (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tem 8.400 curtidas e 103 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Aos Fatos e Reuters.