Vídeo de suposta manifestação pró-Lula nos Estados Unidos foi feito por IA

O conteúdo foi publicado em um perfil no TikTok com uma legenda que afirma que o ato aconteceu nos Estados Unidos e "ninguém está mostrando"."Brasileiros e americanos juntos contra Trump e a favor do Lula!", diz.

Por que é falso

Post indica que o conteúdo foi criado por Inteligência Artificial. O perfil do TikTok que compartilhou o vídeo classificou a publicação como "gerado por IA", de acordo com as regras da rede social.

Post foi sinalizado como "gerado por IA" no TikTok Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução TikTok

Não há registro de manifestação pró-Lula nos Estados Unidos. Em uma busca por notícias em sites da imprensa americana e internacional não foi possível encontrar registros de que tenha acontecido algum tipo de manifestação a favor de Lula no país (aqui). As reportagens mais recentes sobre manifestações contra o governo Trump são dos dias 17 de julho e de 2 de agosto.

Grupos protestaram contra políticas de imigração de Trump e cortes no financiamento do sistema de saúde (confira aqui, aqui e aqui, em inglês). As reportagens não mencionam a suposta pauta de apoio ao presidente brasileiro (aqui).