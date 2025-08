GloboNews não entrevistou deputado do PL com esparadrapo no rosto

Parlamentares bolsonaristas protestaram no Congresso. Ontem, deputados e senadores de oposição protestaram em defesa de Bolsonaro. Eles ocuparam as cadeiras da Mesa Diretora do Plenário, e com esparadrapos na boca, não deixaram que a sessão fosse aberta. Veja abaixo:

Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na última segunda-feira. Segundo o ministro, o ex-presidente descumpriu as restrições impostas em medidas cautelares desde que passou a usar tornozeleira eletrônica. No final de semana, Bolsonaro participou por videochamada de manifestações em apoio a ele. Nikolas Ferreira ligou para o ex-presidente durante o ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Michelle Bolsonaro também o fez, no Pará (aqui). E Flávio Bolsonaro exibiu um áudio do pai no Rio de Janeiro. Para Moraes, a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações afrontaram a decisão do STF.

