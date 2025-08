Trump não deu ordem ao Exército dos EUA para prender Moraes

Trump não tem poderes para prender Moraes. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 102, inciso I, alínea "b", cabe ao STF "processar e julgar, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República" (aqui). Ou seja: caso estivesse envolvido em alguma infração penal, Moraes só poderia ser julgado pelo Supremo, sem qualquer ingerência de governos estrangeiros. Já o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabelece que um magistrado só pode ser preso "senão por ordem escrita do Tribunal ou do Órgão Especial competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável" (aqui).

EUA usaram a Lei Magnitsky para punir Moraes. Na semana passada, o governo de Donald Trump anunciou sanções financeiras contra o ministro do STF com base na Lei Global Magnitsky, uma das mais severas para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações aos direitos humanos e práticas de corrupção (aqui). A Casa Branca estuda estender as punições à mulher de Moraes, Viviane Barci (aqui), e a outros ministros do Supremo (aqui).

Posts falsos sobre Trump ordenar prisão de Moraes voltaram a circular. O Projeto Comprova e outras agências de checagem já desmentiram publicações desinformativas semelhantes, segundo as quais Trump solicitaria a prisão do ministro do STF assim que assumisse o cargo para seu segundo mandato (aqui, aqui, aqui e aqui).

Visualização. Um post no Facebook tinha 2.100 curtidas e 356 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

