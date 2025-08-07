Mossad não revelou que governo Lula enviou recursos a Hamas e Hezbollah

O que diz o post

"LULA MEXEU COM PAÍS ERRADO, ISRAEL TEM O MOSSAD .", diz o título da mensagem, que diz traduzir "do hebraico para português" uma suposta reportagem veiculada pelo jornal Jerusalem Post em "31/06/2025".

A publicação afirma que a suposta notícia "revela" que "o Serviço Secreto de Israel, Mossad, descobre e comprova envio de recursos do governo Lula para o Hamas, Hezbollah, Irã e compra de petróleo da Rússia. Mossad revela laços financeiros secretos do governo Lula com grupos extremistas, Rússia, Irã, PCC e narcotráfico". As negociações teriam sido feitas a partir de "empresas de fachada e offshore e criptomoedas".

O texto cita que David Barnea, líder do Mossad, "afirmou que o governo brasileiro está envolvido em atividades que ameaçam a segurança global" e "que o governo brasileiro precisa ser responsabilizado por suas ações". Ainda segundo o texto, o Mossad "também descobriu que o PCC e o narcotráfico brasileiro realizaram transações milionárias com o governo Lula".

Por que é falso

Jornal israelense não publicou reportagem citada por posts falsos. O Jerusalem Post é uma publicação feita integralmente em inglês, como se pode observar na descrição do jornal em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) (aqui e abaixo, em inglês). Ou seja: não há qualquer texto escrito em hebraico pelo diário, ao contrário do que afirmam as peças desinformativas.