É falso que Trump disse ter sido convidado a ir à China para isolar Lula

O que diz o post

Um vídeo é compartilhado nas redes sociais com uma narração que afirma que Trump teria recebido um convite do presidente da China para isolar Lula. A pessoa diz que o presidente americano revelou o convite publicamente e fez declarações com o intuito de separar os países aliados do Brasil. "Se eu quiser, Lula fica sozinho em 24h, tiro todos os países aliados do lado dele", teria dito Trump, segundo o post enganoso.

Por que é falso

Trump não deu declaração sobre isolar Lula de países aliados. Em uma busca por notícias no Google em inglês não é possível encontrar qualquer referência que corrobore a alegação do post enganoso (confira aqui). Também não há qualquer registro de que Trump tenha dito que foi convidado para visitar Pequim com o objetivo declarado de isolar Lula (aqui).

China e Estados Unidos nutrem guerra comercial e tentam acordo. O presidente americano disse mês passado que foi convidado por Xi Jinping para visitar a China, mas o presidente Lula não tem relação com este assunto (leia aqui, em inglês). A China e os Estados Unidos estão em negociações sobre acordos tarifários há meses. Em maio, os países concordaram em reduzir as taxas recíprocas por 90 dias: tarifas americanas sobre importações chinesas caíram de 145% para 30%, e as taxas da China para produtos americanos passaram de 125% para 10% (leia aqui). O prazo desse acordo termina na próxima terça-feira, 12 de agosto.

Governo chinês apoia o Brasil contra tarifaço de Trump. Esta semana, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, emitiu um comunicado pela embaixada chinesa em que disse que o país apoia o Brasil "na defesa do seu direito ao desenvolvimento e na resistência à prática intimidatória de tarifas abusivas".