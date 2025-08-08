Paul McCartney não visitou Phil Collins em hospital; cena foi criada por IA

São falsas as imagens compartilhadas nas redes sociais e que mostra Paul McCartney visitando Phil Collins, que estaria internado em estado grave em um hospital em Londres. As publicações enganosas ainda afirmam que o ex-Beatle teria levado flores e cantado a música "Yesterday".

Porém, nenhum desses episódios aconteceu realmente. A cena foi gerada com o auxílio de inteligência artificial. De fato, Phil Collins ficou internado, mas o músico se recupera de uma cirurgia no joelho e sua situação não é grave.

O que diz o post

A publicação traz duas imagens, ambas dentro de um quarto de hospital. Na primeira, Paul McCartney está sentado ao lado do leito de Phil Collins e, com a mão direita, toca violão e canta. Deitado, Phil Collins sorri e parece bater palmas. Na segunda, o ex-Beatle segura a mão direita de Phil Collins, aparentemente durante uma conversa.