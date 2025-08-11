É falso que o STF planeje bloquear o WhatsApp em 48 horas

O que diz o post

Publicações nas redes sociais são compartilhadas com a seguinte legenda: "O Brasil pode ficar sem acesso ao WhatsApp nas próximas 48 horas! A informação caiu como uma bomba entre os usuários e já causa alvoroço nas redes sociais. De acordo com fontes próximas ao Supremo Tribunal Federal (STF), o aplicativo pode ser bloqueado temporariamente a pedido de autoridades, que investigam o uso da plataforma para organização de ataques contra instituições".

Por que é falso

STF nega que vá bloquear o WhatsApp. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do Supremo disse que "não existe nenhuma decisão nesse sentido".

Período já passou e nada aconteceu. As publicações indicam que um bloqueio do WhatsApp poderia ocorrer dentro de 48h, a partir da última sexta-feira. Este prazo já acabou e não houve qualquer registro de bloqueio ou instabilidade no aplicativo.

Meta disse que não vai se pronunciar. Procurada, a assessoria de imprensa do WhatsApp disse apenas que a empresa não ia comentar o boato.