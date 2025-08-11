São falsos os vídeos de Ivete Sangalo e Fátima Bernardes defendendo Lula

São falsos os vídeos que circulam em rede sociais em que a cantora Ivete Sangalo e a jornalista Fátima Bernardes aparecem supostamente elogiando o presidente Lula.

As publicações enganosas usam o mesmo texto para manipular e atribuir, com uso de Inteligência Artificial, declarações às duas famosas.

O que diz o post

Os vídeos usam o mesmo texto nas vozes e imagens de Fátima Bernardes e Ivete Sangalo. Segundo as publicações, elas teriam dito que Lula é o único presidente que teve coragem de "peitar o império" e de mandar "recado duro para quem sempre humilhou o Brasil". Que ele é o único presidente que fez o país sair do Mapa da Fome, que "botou pobre dentro do avião" e que estaria sendo chamado de traidor "por quem lambe bota gringa".