Brasil não perdoou dívida de R$ 10 bilhões da Venezuela

Governo venezuelano ignora cobranças do Brasil. Ainda segundo o mesmo documento, as conversas entre os dois países para resolver a questão estão estagnadas: "A negociação se encontra suspensa em razão da ausência de respostas do governo venezuelano. A resolução da questão depende do engajamento da contraparte, não sendo possível assim estimar um prazo para conclusão" (aqui).

Inadimplência da Venezuela começou em 2018. A dívida foi contraída pelo país vizinho entre 2009 e 2016, durante as gestões de Lula e Dilma Rousseff. O BNDES gastou R$ 1,5 bilhão na época para financiar obras de infraestrutura na Venezuela, como a construção de linhas de metrô em Caracas e de uma usina siderúrgica. O banco concedeu operações de crédito para exportar serviços brasileiros de engenharia (aqui). Pelas regras estabelecidas, o BNDES pagava em reais para a empreiteira brasileira responsável pelas obras; já os venezuelanos deveriam reembolsar o valor ao banco em parcelas e em dólar, com o devido acréscimo de juros (aqui). Porém, o regime de Nicolás Maduro não conseguiu honrar com seus compromissos, uma vez que o país tem enfrentado grave crise econômica.

BNDES acionou seguro para cobrir calote. O banco recorreu ao SCE (Seguro de Crédito à Exportação) para ressarcir as empresas brasileiras contratadas para atuar na Venezuela (aqui). Elas foram pagas com recursos vindos do FGE (Fundo de Garantia à Exportação), que é vinculado ao Ministério da Fazenda.

Erro técnico causou cobrança de taxa a produtos brasileiros na Venezuela. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, no final de julho, houve uma falha na identificação dos certificados de origem brasileira reconhecidos na Venezuela. O problema fez com que o acordo de isenção entre os dois países, firmado em 2012, não fosse respeitado e houvesse uma sobretaxa de até 77% a determinados produtos. O erro foi solucionado e as isenções foram restabelecidas (aqui e aqui).

